Wanda Nara è in Argentina, la China Suarez vola in Europa: nuovo incontro con Icardi?

«Quando il gatto non c'è, i topi ballano». E in questo caso nelle vesti del gatto assente è proprio Wanda Nara che è tornata in Argentina per le festività natalizie, in attesa che il marito, già perdonato una volta, lo raggiunga. Mauro Icardi, infatti, inizierà le sue vacanze di Natale domani, dopo l'ultimo impegno stagionale con il Paris Saint Germain che deve affrontare il Lorient in trasferta. E dall'Argentina serpeggia il dubbio che il bomber ex Inter abbia incontrato nuovamente Eugenia la China Suarez, colei che ha già scatenato il putiferio per la notte passata in hotel con Maurito.

Il Wandagate, dunque, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. In Argentina, infatti, si vocifera che l'attaccante ex Inter abbia avuto anche un altro buon motivo per restare a casa: la China Suarez lo avrebbe raggiunto in Europa, come testimoniano alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

La China Suarez avrebbe lasciato l'Argentina per volare in Francia, dunque. In Argentina ne sono sicuri e soprattutto la giornalista Estefi Berardi, che durante il programma tv «Mañanísima» ha sottolineato alcuni dettagli emersi sui social che lo confermerebbero.

«La China ha pubblicato un video in compagnia della sua amica Lali, che indossa gli stessi abiti che ha a Madrid. In Argentina non sarebbero vestite così pesanti - ha rivelato -. Si tratta di una storia recente, di oggi, perché Lali è vestita con gli stessi abiti che utilizza per la sua serie tv, che gira a Madrid. Quindi anche la China è a Madrid?».

«Durante uno degli ultimi weekend, Lali è andata a Parigi - ha aggiunto -. A Madrid c'è anche il fratello di China con la moglie. La cognata di China ha caricato una foto a Madrid. È del 14 dicembre». Infine l'allusione che tutti avevano già immaginato: «China ha anche iniziato a seguire un account di voli privati, nelle foto indossa una maglia pesante... È andata a incontrare qualcuno? Wanda è in Argentina mentre Icardi è rimasto lì in Europa. Chissà perché...».