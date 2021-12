Wanda Nara su Instagram toglie Icardi dal nickname. Con Mauro è nuova crisi?

Nuova aria di crisi in casa Icardi? Sebbene tra Wanda Nara e Mauro, dopo una turbolenta parentesi, sembra tornato il sereno, suggellato da numerose foto in coppia sui social, il gesto della Nara ha insospettito nuovamente i fan dei due che temono una nuova crisi coniugale.

Wanda ha infatti tolto il cognome Icardi dal suo account Instagram, rimanendo registrata solo come Wanda Nara. Sui social si è sempre chiamata Wanda Icardi, usando con orgoglio il cognome del marito. Ma dopo gli scandali che hanno sconquassato il loro rapporto, da qualche giorno l'argentina ha preferito cambiare. Tra i due però sembra essere tutto sereno: sono stati insieme in occasione del compleanno di lei, di quello della bambina più piccola Isabella, sembrano affiatati e innamorati, ma forse Wanda vuole lanciare un chiaro messaggio.

Prendere le distanze? Sottolineare che la loro relazione non è scontata? Far capire a Mauro che la strada per ritrovare l'equilibrio familiare non è così lineare? Non si sa, ma se certo qualcosa bolle in pentola la passionale argentina non mancherà di palesarlo sui social.