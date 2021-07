Wanda Nara a Capri fa il tifo per l'Italia

Capri - Nella settimana in cui tutti i tifosi italiani si sono raccolti attorno alla Nazionale di Mancini in attesa della finalissima di Wembley con l’Inghilterra, a sventolare il tricolore sull’Isola Azzurra è arrivata Wanda Nara, la vulcanica moglie argentina e manager dell’attaccante del Paris San Germain Mauro Icardi.

Giunta con le figlie Francesca ed Isabella nel buen retiro del lussuoso Grand Hotel Quisisana, Wanda ha raccontato i tre giorni di soggiorno caprese su Instagram mettendo in mostra le sue curve generose immortalate durante il relax in piscina e negli angoli più esclusivi di Capri, con tanto di fotografie in cui manifesta anche il suo tifo per Insigne, Immobile e soci sventolando il vessillo tricolore.

Per Wanda e il suo gruppo di familiari non poteva mancare il giro dell’isola a bordo di una delle imbarcazioni della Boat Capri Service di Danilo, Marco e Pierpaolo, i giovani imprenditori che con la loro flotta di charter di lusso accolgono e accompagnano in vip nelle loro uscite per ammirare le bellezze di Capri dal mare.

Tutto questo prima di lasciarsi catturare dalla stanza delle tentazioni, il paradiso di dolci, torte e pasticceria del ristorante Il Riccio, il locale stellato del Capri Palace Jumeirah.