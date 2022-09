Wanda Nara, nuova crisi con Icardi? Le parole della sorella Zaira infiammano il gossip

La telenovela argentina su Wanda Nara e Mauro Icardi non conosce soste. A quasi un anno dal famoso Wandagate, da oltre oceano spuntano le dichiarazioni della sorella di Wanda, Zaira Nara, che fanno impazzire il gossip. Che i due siano di nuovo in crisi? Le sue dichiarazioni sembrano quasi una sentenza.

Aria di crisi

Lo scorso ottobre scoppiò lo scandalo che continua ad avere strascichi. Wanda Nara scoprì una chat segreta tra suo marito, Mauro Icardi, e l'attrice Eugenia La China Suarez. Il presunto tradimento avvenuto in un hotel di Parigi, mentre la showgirl si trovava alla Fashion Week di Milano, sembrava essere stato superato. Ma, in un'estate torrida dal punto di vista di rumors e indiscrezioni, l'aria di crisi tra i due coniugi è sempre dietro l'angolo. Così nonostante sia passato quasi un anno dal famoso Wandagate, le voci di una rottura imminente continuano a riempire le pagine scandalistiche argentine e non solo. L'ultimo scoop parla di un presunto flirt tra la showgirl e un cantante. E dalla bocca della sorella non escono smentite.

Il gossip si infiamma

Le voci che provengono dall'Argentina si fanno insistenti: nella vita di Wanda Nara ci sarebbe un altro uomo. Il cantante L-gante. E a commentare il l'insistente chiacchiericcio ci ha pensato la sorella della manager di Mauro Icardi, Zaira Nara. La sua presenza al programma televisivo LAM, non poteva prescindere da un suo commento sui rumors incessanti che riguardano la sorella maggiore. Ma le sue parole non ha certo spento il gossip, vista la non smentita che suona di sentenza.

Le sue parole

La cognata di Mauro Icardi ha così replicato in diretta tv: «Noo, smettetela di parlare di ragazzi, amiamo la musica. Con Wanda ci piace ballare sulla musica di L-Gante. Wanda separata da Icardi? No, non voglio entrare nella vita di mia sorella». Yanina Latorre, conduttrice del programma, però dopo la sua risposta non ha potuto far notare che qualcosa ci sia: «Qualcosa c'è, altrimenti avrebbe detto: 'Va tutto bene'». Un'osservazione che sta scatendando i milioni di fan della coppia insinuando un dubbio sempre più concreto.