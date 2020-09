Wanda Nara, ira Maxi Lopez: «Era a Ibiza con Icardi, ora ho due figli positivi al Covid»

Wanda Nara torna alla ribalta delle cronache per una vicenda legata al coronavirus. E, nemmeno a dirlo, è Maxi Lopez ad attaccarla duramente, insieme all'attuale marito Mauro Icardi. Dopo il turbolento divorzio tra Wanda Nara e Maxi Lopez, i due tornano a sfidarsi questa volta per i figli. Il calciatore ha infatti accusato Wanda di aver esposto al contagio i tre figli avuti insieme dopo che l'attuale marito, Mauro Icardi, sarebbe risultato positivo al coronavirus. Wanda aveva affermato che sia lei che tutti i suoi ragazzi sarebbero risultati negativi ai tamponi a cui si sono sottoposti dopo la notizia della malattia del marito. Lopez smentisce però le dichiarazioni della ex in un intervento a Los Angeles de la Mañana, in cui ha ribadito che due dei suoi figli sono invece positivi al Coronavirus dopo la vacanza di famiglia a Ibiza.

Maxi Lopez: «Sono indignato»

Ho due figli positivi perché lei non capisce

«Sono indignato, questa donna è incosciente per quello che fa.. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza. Tutti quelli che tornano da lì tornano contagiati. Ma lei è incoerente come madre. Se lei non lo capisce chi altri potrebbe capirlo?», ha affermato Lopez senza mezzi termini. Il calciatore ha attaccato duramente la ex e indirettamente anche il suo attuale marito. Per ora da parte della coppia non è arrivata nessuna replica.