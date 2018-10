Wanda Nara: «Vorrei un altro figlio, ma Icardi ha detto basta»

Venerdì 26 Ottobre 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:07

si confessa a "Verissimo" e racconta a Silvia Toffanin alcuni retroscena sul suo rapporto con. A proposito di maternità, l'argentina ha dichiarato: «Mi piacciono tantissimo i bambini, farei anche il sesto, ma se dovesse succedere Mauro lascia me e tutta la famiglia. Lui voleva solo Francesca, poi l’ho convinto ed è arrivata Isabella. Non ha mai voluto un maschio perché pensava che su un maschio il cognome Icardi poteva creargli problemi, troppe aspettative. Da quando lo conosco mi ha sempre detto di volere una femmina, però adesso ha detto basta. Si vuole godere le sue bambine, ci tiene tanto e ha una pazienza che io non ho».LEGGI ANCHE Striscia, tapiro a Wanda Nara: rischia il carcere per aver diffuso i dati di Maxi Lopez A proposito del suo divorzio con il calciatore, invece, Wanda Nara racconta: «I rapporti sono buoni, adesso sta giocando in Brasile. È lontano fisicamente dai bambini, ma chiama sempre e oggi con la tecnologia ci si sente più vicini. Io non so se riuscirei a stare lontano, ma con questo lavoro lui non ha un’altra scelta. Quando ci si separa non sempre il rapporto resta bellissimo. Però tutti e due cerchiamo il meglio per i bambini che è l’unica cosa che ci interessa».