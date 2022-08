Wanda Nara hot: «A volte il silenzio è una risposta». La foto del lato B scatena nuovi interrogativi

In Argentina non si parla d'altro da giorni. La storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra davvero al capolinea. Dopo l'audio diffuso nei giorni scorsi in cui la showgirl avvertiva la sua domestica, Carmen, di essere volata oltreoceano per preparare il divorzio con il calciatore del Paris Saint Germain, nessuna smentita è giunta da Wanda. Un dettaglio che non è certo sfuggito e che, adesso, invece sembra aver portato alle conferme del gossip sulla coppia. La provocazione a Icardi arriva tramite un post su Instagram.

La rottura definitiva

Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai vicino alla rottura definitiva. Nonostante le smentite da parte dell’attaccante ex Inter, il silenzio della showgirl dopo gli audio circolati in cui parlava del divorzio, sembra abbastanza eloquente. La relazione tra i due argentini ha subito una brusca e oscura deviazione in seguito al presunto tradimento di Maurito con l'attrice Eugenia La China Suarez, inizialmente perdonato da Wanda, ma forse mai realmente digerito. Sarebbe stato proprio quello l’inizio della fine. Il Wandagate ha appassionato gli amanti di gossip per un inverno intero e, adesso, in piena estate, potrebbe davvero arrivare la separazione tra i due.

È trascorsa una settimana da quando il famoso messaggio vocale è stato diffuso dai media e da allora la coppia non è mai apparsa insieme neanche sui social. Diferenti impegni lavorativi, questa è la scusa ufficiale della coppia. Ma il fatto che solo Icardi abbia smentito i rumors e le indiscrezioni ha fatto riflettere molti. E l'ultimo post di Wanda Nara sembra piombare come una sentenza sul loro matrimonio.

La stoccata a Icardi?

Wanda Nara, su Instagram, pubblica una foto che la ritrae in costume stesa su di un lettino. Bikini nero, splendidi occhi verdi in primo piano, una bozza di sorriso e curve esaltate dalla posizione strategica del telefono. Un mix letale per moltissimi dei suoi follower, che si godono ogni scatto hot e sexy della showgirl. Ma se da una parte l'estate torrida che stiamo vivendo è infuocata ulteriormente dalle foto di Wanda Nara, dall'altra non è sfuggita la didascalia che accompagna lo scatto. «Molte volte il silenzio è una risposta», ha scritto la bella procuratrice argentina. Una stoccata che potrebbe essere letta in due modi: il voler tacere davanti ai rumors del gossip argentino o un chiaro segno di rottura con suo marito. Che veramente sia finita la love story tra Icardi e Wanda Nara? Il web non ha dubbi. Se fosse riferito alle voci su una possibile rottura, Wanda avrebbe risposto con veemenza come fatto da suo marito. E invece... ha vinto il silenzio.

Icardi trema

Chi tace acconsente, si dice. E mai, forse, come questa volta, questo silenzio pesa come un macigno e rischia di colpire nel segno proprio Mauro Icardi. Le mancate parole di Wanda Nara sembra proprio che vogliano confermare tutte le voci che stanno girando in Argentina. Questa volta la fine del rapporto tra i due sembra essere giunta per davvero.