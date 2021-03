Wanda Nara, con lo scatto hot in costume conquista i social: «Mare o montagna?»

Wanda Nara con lo scatto in costume conquista i social. Wanda Nara, moglie dell’attaccante del PSG Mauro Icardi, non dimentica i suoi follower e gli regala uno scatto hot in costume.

WANDA NARA E LO SCATTO HOT IN COSTUME

Sdraiata con un costume due pezzi in acque cristalline, mentre mette in mostra il suo lato B, Wanda Nara scrive nella didascalia ai suoi follower: “Ne avevo proprio bisogno… vuoi siete per la spiaggia o la montagna?”. Dal canto loro i fan di Wanda Nara l’hanno contraccambiata inondandola di like e di commenti positivi per le sue forme, belle come sempre, mostrate sul social.

Recentemente Wanda Nara ha fatto parlare di se, sempre per via del suo profilo Instagram. Sul social, il giorno di San Valentino, a fianco di una sua foto con una torta ha scritto: “San Valentino è... Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini milanesi preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita ... o semplicemente scendere in cucina all'alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ha voglia) preparagli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio ... ed essere la migliore a letto ... compra tutto il resto con la sua carta ... ti amo”.

