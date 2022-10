Wanda Nara e L-Gante fanno sul serio: spunta il video nudi a letto. Il gossip si infiamma e Icardi è furioso

Wanda Nara e L-gante fanno sul serio. Nonostante le tante polemiche attorno alla love story che vede protagonisti la showgirl argentina, fresca di separazione con Mauro Icardi, e il giovane rapper, i due sui social tornano a mostrarsi insieme. E questa volta lo fanno nel modo più hot possibile: insieme a letto, nudi sotto alle coperte.

Le conferme social

Mentre dall'Argentina continuano ad arrivare voci di gossip sulla nuova relazione tra Wanda Nara e L-gante che procede a gonfie vele, i due non sembrano avere alcuna intenzione di nasconderla. L'ormai ex lady Icardi sarebbe stata vista mentre si baciava con il 22enne in una pista da bowling di Quilmes. Ma il rumors non sembra trovare conferme dagli esperti e in tanti non si fidano di una voce che potrebbe essere stata messa in circolazione dalle malelingue. Ma dopo qualche ora ci ha pensato la nuova coppia a sciogliere qualsiasi dubbio. La storia Instagram di L-gante, subito ricondivisa da Wanda Nara non lascia spazio all'immaginazione. E dopo pochi minuti arriva anche il post a confermare le loro intenzioni.

Nudi a letto

Wanda Nara ormai condivide proprio tutto con i suoi follower. E anche in questa occasione non ha perso l'occasione di far parlare di sé. Su Instagram i due appaiono a letto, nudi e in atteggiamenti molto provocanti sotto le coperte. Immagini che hanno subito scatenato il mondo del web, ma c'è chi inizia a dubitare del loro flirt... Un utente, ad esempio, sotto al video ha scritto: «Questa parte del video di L-Gante e Wanda è l'unica cosa che vedremo reale da questa storia d'amore inventata dalla stampa. Ora nessuno può negare che la mossa generata da Wanda meriti un applauso permanente». L-gante, però, in risposta a queste frasi ha replicato: «Non lo saprai mai», cercando di infiammare ancor di più le voci sulla loro storia d'amore.

Icardi è furioso

Dopo gli innumerevoli tentativi di riconquistare la sua ex moglie, Mauro Icardi sembra aver perso le speranze. Nei giorni scorsi l'attaccante del Galatasaray ha manifestato tutto il suo sconcerto e disappunto nei confronti di Wanda Nara definendola: «lo zimbello del mondo intero». Nelle scorse ore, sono circolate nuove indiscrezioni e retroscena riguardanti Icardi in famiglia. Maurito non riesce a non pensare a Wanda Nara, tanto che una sua domestica avrebbe dichiarato di essere stata trattata in malo modo, perché è sempre più nervoso e intrattabile.