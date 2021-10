Wanda Nara, il gesto disperato di Mauro Icardi per riconquistarla: la carriera è a rischio

La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra insanabile. La carriera del calciatore è a rischio dopo che la moglie ha ammesso pubblicamente su Instagram di essere stata tradita. Avrebbe fatto un ultimo gesto disperato per riconquistarla: «Se non mi perdoni non gioco più», le parole di Icardi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Wanda Nara-Icardi, ecco i messaggi con la China Suarez. Mauro... TUTTO PARTE DA LÏ Icardi e Wanda Nara, spunta l'sms che inchioda Maurito:... FINE DELL'AMORE? Wanda Nara e Icardi si sono lasciati? Lei risponde così sui...

Wanda Nara, il tradimento di Mauro Icardi

Mauro Icardi ha tentato e sta tentando in tutti i modi di farsi perdonare da Wanda Nara e di chiarire il contenuto della fatidica chat con Eugenia La China Suarez. Insiste nel dire che non c'è niente tra di loro e che hanno solo parlato. È corso a Milano per riconciliarsi e salvare la loro bella famiglia.

Wanda Nara, la crisi con Mauro Icardi

Sembra che il rapporto fosse in crisi già da tempo quando Wanda ha scoperto le chat. Avrebbe hackerato il cellulare grazie all'aiuto di un investigatore privato. Ora la carriera sportiva è a rischio perché minaccia di non scendere più in campo.