Wanda Nara, il giallo sul profilo Instagram di Icardi: «Sei tossica!», cosa sta succedendo?

Sono passati tre giorni dall'annuncio della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma la loro relazione continua a essere avvolta in un alone di mistero. La loro rottura era nell'aria da mesi. Il gossip in Argentina, infatti, non ha mollato la presa sui due fino a quando tutto è venuto a galla. Ma nelle ultime ore, sul profilo Instagram del calciatore del Galatasaray, sono apparse delle storie che alimentano i dubbi e le perplessità dei fan.

Dalla rottura al giallo

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è finita in un istante. Il tempo che la showgirl ha impiegato a pubblicare una storia che ha scatenato il mondo del gossip, nella quale Wanda ha dichiarato la fine del loro matrimonio. E mentre i rumors e le indiscrezioni, sulla presunta nuova relazione della showgirl argentina, si rincorrono senza sosta, Mauro Icardi sorprende tutti pubblicando tre Instagram stories in cui prova a mostrare a tutti i suoi follower che, nonostante l'annuncio, Wanda Nara abbia cercato dei contatti con lui. Conferma più che evidente che la loro love story era al capolinea. Fino a quando, però, Mauro Icardi è tornato sui suoi passi cancellando tutto e sostituendo le storie con la foto di un bacio in videochiamata. Che la sfuriata di Mauro Icardi abbia fatto cambiare idea a Wanda Nara? Il giallo tra i due si infittisce ogni giorno di più.

Le storie incriminate

«Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica», scrive Mauro Icardi pubblicando il primo screenshot della chat con Wanda sul suo profilo di Instagram. In un'altra stories, postata pochi istanti dopo, l'argentino mostra ciò che Wanda gli scrive. La moglie (o ex moglie, ancora non è chiaro) gli chiede dove si trovasse e per quale motivo aveva deciso di uscire invece di dormire con uno dei figli. Il giocatore del Galatasaray risponde, piuttosto piccato, che non deve dare una spiegazione perché è stata Wanda a lasciarlo. Icardi poi aggiunge, con buona dose di ironia: «Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?». «Perché sei un bugiardo, da sposato e da single», la risposta senza freni di Wanda Nara. «Siamo uguali!», la replica dell'ex giocatore dell'inter, in un botta e risposta dai contorni sconvolgenti e imprevedibili. L'alterco tra i due ovviamente prosegue con la Nara che, senza freni e piuttosto innervosita, risponde: «Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te». La risposta di Icardi sembra voler rincarare la dose: «Quanto sei tossica!».

Il dubbio

Tutto finito, dunque. E invece no. Perché quelle storie nel giro di pochi minuti sono scomparse per sempre. Mauro Icardi ha deciso di cancellarle. Le storie che sembravano la fine definitiva a una storia d'amore, durata 9 anni, non ci sono più e al loro posto una storia che rimette in discussione quanto visto fino a un secondo prima. L'attaccante pubblica la foto di una videochiamata avuta con Wanda qualche istante prima e con su scritto «Ti amo Toxi», facendo riferimento all'appellativo utilizzato nelle storie precedenti. Dal profilo del calciatore sono poi sparite le prove della loro lite furiosa e ne sono spuntate altre tre nuove di zecca, con questa finale a chiudere un'intricata, quanto curiosa, vicenda amorosa. Che tra i due non si sia ancora scritta la parola fine? Il dubbio ai fan resta. E adesso per capire gli sviluppi dovremo attendere nuove rivelazioni social.