Wanda Nara: «Io e Icardi siamo separati». Lui: «Eppure qualche giorno fa...»

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi diventa un caso. Da una parte la modella argentina sostiene che la storia con il calciatore sia finita. Dall'altra l'attaccante ex Inter che nega e rilancia. L'ultimo scambio social aumenta il giallo. «Siamo separati». «Eppure qualche giorno fa non era sembrato...».

Wanda e Icardi si sono lasciati?

Wanda Nara ha passato l'ultimo mese in Argentina, lontano da Mauro Icardi e ha fatto sapere che la loro storia è finita. Sono sparite le foto insieme su Instagram e si è parlato molto del flirt con L-Gante, rapper con cui ha girato un video musicale con tanto di scena hot. In Turchia, dove vive oggi Icardi, non è cambiato nulla. Per il calciatore del Galatasaray la coppia esiste ancora. L'ultima prova è arrivata su Twitter. Wanda Nara ha risposto a un articolo gossip che parlava di «possibile perdono». «Io non devo perdonare niente a nessuno, io e Icardi siamo separati», ha scritto. La risposta del bomber non si fa attendere: «Separati come quando sono stato in Argentina qualche giorno fa? Ci metto la firma... siamo stati benissimo», ha scritto.

Wanda Nara tornata in Europa

La modella nel frattempo ha fatto ritorno in Europa per ritrovare i suoi figli. E il gossip promette di infiammarsi ancora. Icardi la aspetta per un nuovo chiarimento faccia a faccia, sperando in un passo indietro di Wanda. Al momento però, l'argentina ex di Maxi Lopez non sembra intenzionata alla riappacificazione.