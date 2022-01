Wanda Nara, Icardi ha una fobia: «Ecco perché è andato 'in bianco' con la China Suarez»

Dal Wandagate sono passati 4 mesi, ma in Argentina lo scandalo che ha coinvolto Mauro Icardi continua a tenere banco. I dettagli sulla vicenda, che ha visto il bomber del Paris Saint Germain passare una notte con l'attrice Eugenia La China Suarez, continuano ad affiorare.

Con Wanda Nara a Milano per la Fashion Week, l'ex attaccante dell'Inter ne ha approfittato per invitare la bella Eugenia nella suite del Royal Monceau-Raffles, lussurioso hotel della capitale francese. Ma in Argentina indagano da mesi per capire il motivo che ha portato Maurito a fare «cilecca». E, adesso, sembra arrivata la risposta definitiva.

In molti non riescono a capire come mai l'attaccante del Psg non si sia spinto oltre con la modella 29enne. Alla base di tutto, riportano i giornlisti argentini, ci sarebbe una fobia molto particolare di cui soffrirebbe l'attaccante.

Da tempo si vociferava sul fatto che il problema andrebbe ricondotto a cattivi odori che avrebbero impedito al bomber di andare oltre e di fuggire in modo repentino dal letto conddiviso con La China. In molti hanno parlato di forti odori di marijuana. Ma non per paura di avere ritorsioni legate al suo lavoro, bensì per una vera e propria fobia.

La giornalista Pia Shaw ha svelato durante il programma tv Los Angeles de la Mañana: «Lui davvero non sopporta i cattivi odori. Di recente ha sentito un cattivo odore nella cucina della casa di Santa Bárbara, a Buenos Aires, e ha cominciato a cercare da dove veniva fino a quando ha scoperto che arrivava dal frigorifero. Così ha avvisato Wanda che l'ha svuotato e pulito tutto».

Ma la sua fobia lo ha spinto oltre. Il giorno dopo, infatti, Icardi ha buttato via il frigorifero e ne ha comprato uno nuovo. Ed è qui che nasce il disagio provato anche con la bella Eugenia. Questo tipo di disagio si chiama osmofobia, definita come una morbosa paura caratterizzata da avversione, repulsione e ipersensibilità a profumi e odori. Ecco spiegato il motivo della notte in bianco passata con la sua connazionale, lontano dagli occhi di Wanda Nara.