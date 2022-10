Wanda Nara e Icardi sorprendono tutti: sono di nuovo insieme, ecco il gossip inatteso che infiamma il web

Dopo la rottura avvenuta sui social e una delle separazioni più chiacchierate degli ultimi mesi, Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo insieme. In una foto, comparsa sul profilo Instagram della showgirl argentina, i due ex coniugi appaiono felici e sorridenti, in compagnia della loro figlia Isabella. Nessun assurdo stravolgimento del gossip, ma un giorno speciale che meritava di essere celebrato nel giusto modo, mettendo da parte il rancore degli ultimi tempi.

Il compleanno

L'occasione speciale è stata la festa di compleanno della figlia Isabella. Ma, vedere di nuovo insieme i due che in questi mesi si sono sfidati a colpi di scoop e frecciatine social, ha comunque scatenato i fan della coppia. I follower di Wanda Nara si sono precipitati a commentare l'istantanea che in poco tempo è diventata virale, scatendando giornali e trasmissioni televisive.

Tutto un bluff?

In molti, dopo aver assistito alla drammatica rottura, si sono chiesti se si fosse trattato di un bluff per creare la giusta suspence attorno all'uscita del nuovo singolo di L-gante. Una finta separazione che avrebbe sicuramente portato molti più ascolti alla canzone del rapper 22enne. I dubbi, in realtà, che si trattasse di finzione qualcuno li aveva sempre avuti. Forse accecati da una storia d'amore che fino a quel momento li aveva fatti sognare, in tanti non hanno mai pensato a una vera e propria separazione tra i due. Ma, in realtà, Wanda Nara ha scritto la parola fine alla storia d'amore con Icardi definitivamente.

La versione di Wanda

A riprova del fatto che tra Wanda Nara e l'ex calciatore dell'Inter sia veramente finita, sono arrivate le parole del conduttore Luli Fernandez ha chiarito cosa è realmente successo. Dopo aver raccontato di aver parlato con Wanda Nara, il giornalista ha spiegato la verità. La showgirl ed imprenditrice argentina è tornata in Turchia solo ed esclusivamente per celebrare il giorno speciale della piccola Isabella. «Ha alloggiato in un hotel, lontano da Icardi», ha detto riportando poi le parole della donna: «Era il compleanno di mia figlia non vedo cosa ci sia di clamoroso. Non è vero che siamo tornati insieme». Ma non è finita qui. Wanda Nara sembra avere idee molto chiare anche sul suo futuro che la vede sempre più legata a L-gante. «Wanda mi ha detto che non ha nessuna intenzione di avere altri bambini e che la sua storia con Icardi è finita, tanto da alloggiare sempre in hotel ogni volta che tornerà in Turchia». Insomma una vera e propria doccia gelata per chi aveva sperato anche solo un istante che i due potessero tornare insieme.