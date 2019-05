Wanda Nara al veleno contro Capello: «Le foto di Icardi? Le facevano anche i tuoi giocatori..»

Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma di opinionista ad opinionista.. ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo “queste cose” .. 10 anni fa potevano avere qualcosa di strano, OGGI NO! pic.twitter.com/9N3d72bgCI — wan (@wandaicardi27) 6 maggio 2019

Lunedì 6 Maggio 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 18:24

Wanda Nara Icardi risponde a Capello, che forse non aveva preso bene le foto hot con il Marito Mauro, scattate e pubblicate sui social. Foto che hanno suscitato battute e sdegno da tanti, che non lo hanno nascoso. Battute in merito le ha fatte anche Spalletti. Ecco il tweet di Wanda, "da opinionista a opinionista". La moglie di Icardi ricorda a Capello come, anche suoi ex giocatori si erano resi protagonisti di foto discutibili, anche in un'epoca calcistica non proprio simile a questa. Wanda cita Cannavaro e Beckham, ad esempio, con tanto di prove fotografiche."Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma di opinionista ad opinionista.. ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo “queste cose” .. 10 anni fa potevano avere qualcosa di strano, OGGI NO!". Cosa aveva detto Capello? "Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio. Ma non per me, neanche per i compagni. È una cosa che non sarebbe stata accettata. È questa, poi, la chiave delle vittorie. Secondo me potrebbe essere una cosa studiata: potrebbe essere fatta anche ad arte per rimanere all’Inter, dato che hanno espresso questo desiderio", il commento di Don Fabio.