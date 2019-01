«Wanda Nara mi chiama quando Icardi è in ritiro», lo sfogo di Maxi Lopez

Venerdì 11 Gennaio 2019, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2019 21:15

In un'intervista al quotidiano argentino Olè, Maxi Lopez si sfoga a proposito del complicato rapporto complicato con l'ex moglie Wanda Nara, madre dei suoi figli Valentino, Constantino e Benedicto, ora sposata con Mauro Icardi del quale è anche agente.LEGGI ANCHE: Inter, Icardi non cambia: «Wanda è e sarà il mio agente. Il rinnovo? Aspetto offerta corretta e concreta» Il bomber del Vasco da Gama, in un periodo in cui tiene banco la trattativa fra Wanda Nara e l'Inter per il rinnovo del contratto di Icardi, ha confessato: «Nonostante io mi adegui per non alzare la tensione, lei non fa il suo dovere di madre e mi chiama quando suo marito è in ritiro. Non mi presto a questo gioco e chiedo solo di poter conservare un rapporto sereno con i miei bambini».