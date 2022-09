Wanda Nara e l'addio a Icardi, spunta il gossip: «Ha già un nuovo fidanzato». Ecco chi è

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è giunta al capolinea. Dopo mesi di smentite, ripensamenti e ritorni di fiamma, a seguito del famoso Wandagate di un anno fa, quando la showgirl scoprì il tradimento di suo marito con l'attrice Eugenia La China Suarez, a ufficializzare ieri la notizia è stata la stessa modella argentina che su Instagram ha confermato la separazione.

Wanda Nara, storia finita con Mauro Icardi, chi è il nuovo findanzato?

La vicenda è stata seguita con vivo interesse tanto dai media italiani quanto dai media argentini, che adesso, a distanza di poche ore dall'annuncio social, fanno già il nome della presunta nuova fiamma di Wanda. Secondo la trasmissione argentina LAM («Los Angeles de la Mañana»), negli ultimi tempi la modella si sarebbe molto avvicinata a Martin Payero, centrocampista 24enne del Boca Juniors.

Come riporta il quotidiano Clarin, citato dal Corriere, i due si sarebbero stati visti in un locale notturno di Buenos Aires, per trascorrere una serata una serata in compagnia di amici tra drink, musica e uno spettacolo dal vivo della band Pibes Chorros.

Non è il primo flirt che viene attribuito alla moglie di Icardi. Qualche settimana fa si vociferava di unaa simpatia tra Wanda Nara e L-Gante, rapper di 22 anni, che ha debuttato nel mondo della musica quando ne aveva soltanto 15, noto per i suoi numerosi tatuaggi sul volto. In quel caso però era stato lo stesso ex capitano dell'Inter a smentire quella relazione, ribadendo l'amore per la moglie, per la quale ha accettato di trasferirsi a Instanbul, firmando un nuovo contratto con il Galatasaray.