Wanda Nara e Mauro Icardi, è pace fatta? Lui le dedica un post su Instagram

Pace fatta tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Con una storia su Instagram, e una fotogallery d’amore, l’attaccante argentino ha ufficializzato la nuova serenità della coppia. L’ex capitano dell’Inter ha raggiunto a Milano la moglie-agente che stamane aveva lasciato Parigi proprio per rientrare in Italia con la famiglia. Insomma, dopo solo 48 ore la bufera fa già parte del passato: Mauro e Wanda sono di nuovo insieme e, nel giorno della festa della mamma in Argentina, hanno comunicato al mondo intero di non pensare più al presunto tradimento.

Di nuovo insieme, quindi, e ancora protagonisti sui social, dove in pochi giorni hanno letteralmente monopolizzato l’attenzione dei tifosi stranieri e italiani. In molti avevano già iniziato ad ipotizzare un ritorno di Icardi in Serie A, per vestire la maglia della Juventus o del Milan. Ma gennaio è ancora lontano: adesso Maurito è focalizzato solo sul Psg e sui prossimi impegni della formazione transalpina.​