Wanda Nara e Icardi, il retroscena clamoroso sulla separazione infiamma il gossip: «Lui non vuole...»

La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sembra volersi placare. Gli amanti del gossip ancora non hanno capito se i due siano realmente separati o meno. E a chiarire qualsiasi dubbio ci ha pensato il legale di Wanda Nara che in Argentina ha svelato il motivo per cui le cose stiano andando così a rilento...

La separazione unilaterale

La crisi nella storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha avuto inizio più di un anno fa. Il celebre Wandagate ha incrinato per sempre un matrimonio che, fino a quel momento, non era mai stato in discussione. Da quel momento dopo un lungo tira e molla, è arrivato l'annuncio della rottura sui social della showgirl. E nonostante Wanda ormai pensi alla sua nuova relazione con L-gante, Mauro Icardi negli ultimi giorni ha ribadito che il loro rapporto non è concluso. In Argentina non si parla d'altro da giorni e in uno dei programmi più seguiti, La noche de Mirtha, è intervenuta Ana Rosefeld per cercare di far chiarezza. La migliore amica e avvocato di Wanda Nara ha fatto sapere che la separazione è stata firmata: «Hanno firmato quella che viene chiamata la separazione. Wanda ha voluto essere chiara, perché c'è un po' di resistenza da parte di Mauro Icardi».

«Lui non vuole»

La Rosefeld ha fatto sapere che Mauro Icardi non ha alcuna intenzione di separarsi. «Non vuole separarsi», ha dichiarato aggiungendo: «Oggi l'accordo è unilaterale, le persone possono separarsi quando non c'è più amore o più voglia di stare insieme».

La nuova relazione

Ma svestita la toga da avvocato, Ana Rosefeld ha anche indossato i panni di migliore amica di Wanda rivelando anche qualche indiscrezione sul rapporto tra la showgirl e il rapper 22enne, L-gante. «Si stanno conoscendo, vanno molto d'accordo, lavorano insieme, si parlano ogni giorno per questioni professionali, lavorative, amichevoli ... ma da lì a una coppia...», ha dichiarato facendo intendere che probabilmente tutti i rumors su di loro hanno corso un po' troppo.