Wanda Nara - Icardi, stanotte tutta la verità verrà a galla. Ecco la reazione «folle» di Mauro

Tutta la verità, nient'altro che la verità. Questa notte l'Argentina e il mondo intero scopriranno finalmente come è andata la vicenda tra il trio più chiacchierato degli ultimi tempi: Wanda Nara, Mauro Icardi e Eugenia la China Suarez. Una volta per tutte si farà chiarezza sullo scandalo che ha sconvolto il matrimonio tra il bomber del Paris Saint Germain e Wanda. Sarà proprio lei a chiarire tutto in una lunga intervista concessa all'amica giornalista Susana Gimenez, in onda stanotte all'una di notte italiana.

Mentre tutti gli amanti del gossip sono in fermento per scoprire tutta la verità, continuano a uscire nuovi retroscena sul caso. Mauro Icardi, infatti, avrebbe avuto una reazione davvero «folle», una volta scoperto che sua moglie aveva scoperto della sua infedeltà.

È stata l'avvocato di Wanda, Ana Rosenfeld, a svelare in anteprima la reazione dell'ec Inter. «Ha gridato per riconquistare la fiducia di Wanda e cercare la riconciliazione - ha rivelato a Los ángeles de la mañana - Sui social abbiamo visto molte richieste di perdono, ma la fiducia verrà riconquistata solo con il tempo. Ci sono tradimenti che non si perdonano mai, altri che si minimizza. Io non perdono. O se perdono, non dimentico».