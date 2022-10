Wanda Nara e Icardi, urla e litigi. L'incontro segreto in Argentina scatena il gossip: «Un nuovo scandalo»

La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua ad avere i riflettori puntati del gossip di tutto il mondo. A un anno dallo scoppio del famoso Wandagate, la loro separazione è diventata realtà dopo tante indiscrezioni e ipotesi. E l'incontro tra i due avvenuto in segreto in Argentina, nel corso dell'ultimo fine settimana, continua a catalizzare l'attenzione dei giornali scandalistici di tutto il mondo.

Il disperato tentativo di Icardi

Mauro Icardi ha, ancora una volta, posto da parte la sua carriera sportiva per cercare di riconquistare la sua amata. Dopo essere sparito dalla lista dei convocati del Galatasaray, sua nuova squadra, è volato in gran segreto in Argentina per incontrare Wanda Nara. Un ultimo tentativo disperato che, sebbene lui abbia fatto sapere dal suo profilo Instagram che rientrava in Turchia nuovamente felice, pare in realtà non sia andato a buon fine.

I nuovi rumors

Wanda Nara, dopo l'addio al suo ex marito condiviso sui social, si è trasferita in Argentina dove sta registrando la nuova edizione della versione spagnola de «Il Cantante Mascherato», a cui partecipa in qualità di giurata. Da quel giorno le indiscrezioni su una sua presunta nuova relazione con il rapper L-gante hanno riempito i giornali di gossip e non solo, alimentate anche dall'atteggiamento della showgirl che è apparsa spesso in compagnia del giovane cantante. Ma adesso gli esperti di gossip sono tutti concentrati per scoprire come sia andato l'ultimo incontro tra i due ex coniugi. «Wanda non sapeva che Icardi sarebbe venuto in Argentina, questo mi è stato confermato dall'interno. Wanda è rimasta sorpresa da Icardi. Sabato mattina presto c'è stato un dialogo», ha riferito il giornalista Guido Zaffora nel corso di una trasmissione televisiva. Quindi ha poi aggiunto che «Wanda ha cercato di convincere Icardi che non era né il posto né il momento ed era mattina presto. Allora Wanda ha deciso di andare a casa sua a Santa Barbara. Gli ha detto 'resta qui al castello Libertador e io vado'». Ma è soltanto una delle tanti voci che circolano a riguardo.

«Uno scandalo»

Altri rumors riguardanti l'incontro, invece, parlano più incisivamente. Tra i due si sarebbe consumato un vero e proprio scandalo, a causa delle urla di Icardi che si sarebbero udite distintamente. L'ex calciatore dell'Inter non sembrerebbe disposto a procedere al divorzio e questo pare stia facendo preoccupare Wanda Nara. Quasi quotidianamente Mauro condivide sui social messaggi d'amore e romantici per la moglie nella speranza di ricucire lo strappo e riconquistare il suo cuore, ma Wanda sembra già dirottata verso altri lidi. La telenovela tra i due sembra proprio non voler giungere al termine.