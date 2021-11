Wanda Nara e Icardi, separazione in vista? Mauro trema per il patrimonio, la showgirl gli porterebbe via tutto

Quanto costerà a Mauro Icardi il suo tradimento? Per il momento una borsa Hermès, modello Himalaya, da 300 mila euro arrivata per il loro ottavo anniversario e un perdono durato poco. Ora Wanda è pronta a prendersi tutto se il loro amore dovesse spezzarsi definitivamente.

Ora c’è la parte più materiale del Wandagate. Quella che riguarda la guita, il denaro. E quello in casa l’ha sempre maneggiato la signora Icardi, che ha avrebbe anche il controllo totale delle carte di credito. Secondo il settimanale Oggi, “Mauro non solo deve chiederle i soldi, ma anche spiegarle come li spenderà”. Come avrà fatto Maurito allora a pagare la lussuosa suite del Royal Monceau Raffles (prezzo a notte: 14 mila euro). Una scappatella, approfittando dell’assenza della moglie, impegnata nella settimana della Moda milanese, che potrebbe costargli molto caro…

Wanda Nara e Icardi, ecco come verrebbe diviso il patrimonio

Dopo aver risolto a suo favore i contenziosi con Maxi Lopez, il precedente marito, Wanda Nara è pronta a occuparsi del patrimonio del suo attuale marito che comprenderebbe cinque case e sette auto di lusso. Ma c’è di più. Per Oggi a Maurito potrebbero restare solo le briciole: "Sono sposati in comunione di beni: la metà di tutto sarebbe già di Wanda, che però ha creato una società, in cui sono confluite le case, le auto e i contratti pubblicitari di Icardi, di cui è amministratrice unica. A Mauro, a conti fatti, resterà solo il 40 per cento dello stipendio che gli versa il Psg: la metà dell’80 per cento, visto che un 20 per cento è già della sua signora in quanto sua agente”.

Un nuovo appuntamento per conoscere a fondo gli sviluppi del Wandagete è previsto per il prossimo 18 novembre quando Wanda rilascerà un’intervista esclusiva a Susana Gimenez, star di Telefe, la tv argentina che pagherebbe 50 mila dollari per l’esclusiva.

I progetti futuri di Wanda

E se con Mauro fosse separazione, Wanda avrebbe già una nuova soluzione di vita: Telefe avrebbe offerto alla Nara il ruolo di co-conduttrice di un programma importante. Ma tornare a Buenos Aires con i figli è quello che la signora Icardi vuole realmente?