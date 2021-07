Wayne Rooney ci ricasca. Torna a far parlare di sé su tutti i tabloid inglesi l'ex calciatore del Manchester United e attuale allenatore del Derby County. Rooney ha passato una notte brava assieme a una modella, Tayer Ryan e alle sue amiche Elise Melvine e Brooke Morgan. Ma la serata non si è conclusa come ci si potrebbe aspettare.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati