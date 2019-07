Weekend a Capri per Riccardo Scamarcio tra il ristorante Aurora e l'Anema e Core

Domenica 28 Luglio 2019, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 16:30

Un sabato sera super vip a Capri con tanti ospiti famosi tra l'Aurora e la Taverna Anema e Core. A dare il via alla movida notturna è stato il bel talentuoso attore italiano Riccardo Scamarcio che ha scelto per cena il ristorante Aurora, dove ha scattato un selfie ricordo con la proprietaria Mia D'Alessio. Subito dopo Scamarcio si è diretto nella Taverna più amata dalle star, in compagnia della famiglia Valsecchi e altri amici, dove ha raggiunto Gianluigi Lembo sul palco per duettare insieme a lui.Un simpatico sipario canoro in cui Lembo e Scamarcio, accompagnati dall'Anema e Core band, hanno intonato prima “I will survive” e poi “Anema e Core”, in omaggio al patron del locale Guido Lembo. Nel seguito della serata, si sono avvicendati tanti altri ospiti vip in taverna, tra questi il coach Nba dell’anno, Mike Budenholzer, e il bomber argentino del Manchester City Sergio Aguero, detto “El Kun”.