Domenica 20 Maggio 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 12:22

SORRENTO - Al fascino della penisola sorrentina non si resiste. E nemmeno alle prelibatezze della sua tavola, ovviamente. Ne sa qualcosa Emilio Fede che ha scelto la Costiera per trascorrere il fine settimana. L'87enne giornalista siciliano, già direttore del Tg1, del Tg4 e di Studio Aperto, è stato avvistato nei vicoli del centro storico di Sorrento. Nonostante la zona brulicasse di turisti provenienti da ogni parte del mondo, Fede non è certo passato inosservato. Soprattutto quando, in tenuta casual con camicia fuori dai pantaloni e maglioncino sulle spalle, è entrato nel ristorante Re Food, in via padre Reginaldo Giuliani. Qui ha cenato per poi riprendere il suo tour notturno in città. Non prima, però, di farsi immortalare nell'immancabile foto con lo staff del locale.