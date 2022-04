Will Smith e Jada, viaggio in India senza la moglie: i dubbi sulla crisi di coppia

Will Smith volta pagina. A un mese dal tristemente noto schiaffo a Chris Rock alla notte degli Oscar 2022, l'attore è partito verso lidi lontani, destinazione India.

Will Smith, il viaggio in India senza la moglie Jada

Il protagonista di 'King Richard' è stato fotografato per la prima volta dalla serata degli Academy in un aeroporto privato di Mumbai, in India. Raggiunto da alcuni fan per qualche foto di rito, è apparso di ottimo umore e ben disposto a farsi immortalare insieme al pubblico.

Al momento non sono chiare le ragioni del viaggio, ma stando all’Hindustan Times l'attore si sarebbe recato in India insieme a un leader religioso per un viaggio spirituale al tempio induista di Iskcon, a Kharghar.

Ad accompagnare l'attore non c'era però la moglie Jada Pinkett Smith. Un'assenza che sembra rafforzare l'ipotesi di una possibile crisi di coppia. Secondo i media americani, le due star di Hollywood avrebbero problemi da anni e, dopo quel che è accaduto agli Oscar che è costato a Will l'esclusione dall'Academy per 10 anni, sarebbero prossime al divorzio.