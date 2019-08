Kate Middleton e Meghan Markle, prima cena insieme di William e Harry dopo le tensioni

Sabato 31 Agosto 2019, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

William e Harry tornano a trascorrere una giornata insieme a Kensington Palace, dopo le tensioni degli ultimi mesi. Dovute forse anche alle differenze caratteriali di Kate Middleton e Meghan Markle. Il motivo della reunion è molto importante per i due fratelli.Oggi infatti è 31 agosto, 22 anni fa moriva Lady Diana in un incidente stradale. Come riporta Us Weekly, ogni anno William e Harry trascorrono questa giornata insieme, con un pranzo o una cena a Kensington Palace. Ecco le parole della fonte alla rivista americana: «Trascorrono alcune ore insieme, fanno un pranzo o una cena a Kensington Palace. Parlano di piccole cose che riguardano Lady D e che riescono ancora a strapparli un sorriso. Ad esempio le vacanze sulla neve, le gite a Thorpe Park, oppure gli sforzi che faceva per i loro compleanni».William e Harry vogliono ricordare la loro mamma, continuando la sua attività di volontariato. «Aiutare il prossimo ed essere un modello per i meno fortunati è in cima alla lista delle loro priorità – ha dichiarato la fonte -. Il lavoro di beneficenza che faceva lei era incredibile, così i figli discutono su come poter raccogliere l’eredità e continuare su quella strada».