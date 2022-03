William e Kate, annullata la visita nella fattoria: «Gli abitanti non li vogliono». Ecco il motivo

Nessun vaiggio per il Duca e la Duchessa di Cambridge. William e Kate hanno cancellato un'importante visita programmata per l'inizio del loro tour caraibico, perchè i residenti locali hanno espresso contrarietà nel ricevere i reali nel loro villaggio del Belize. I duchi avrebbero dovuto visitare una fattoria di cacao Akte 'il Ha, nel villaggio di Indian Creek ai piedi delle montagne Maya, durante il primo giorno del loro tour, che sarebbe dovuto partire domenica.

APPROFONDIMENTI I PREPARATIVI Silvio Berlusconi e Marta Fascina, work in progress per il "non...

Secondo quanto riporta Evening Standard, venerdì è stata organizzata una protesta contro la visita reale che, di conseguenza, mette a rischio il tour di otto giorni della coppia in Belize, Giamaica e Bahamas in onore del Queen's Platinum Jubilee.

Numerosi problemi sono stati segnalati dal media locale del Belize Channel 7, inclusa una presunta disputa tra i residenti del villaggio di Indian Creek nel distretto di Toledo in Belize e Flora and Fauna International, l'organizzazione benefica per la conservazione (che William sostiene come patrono).

«Gli abitanti dei villaggi di Indian Creek non vogliono che William il principe visiti» riporta Channel 7 sul suo sito web. e ancora: «Il principe William e sua moglie, Kate, la duchessa di Cambridge, arrivano in Belize sabato pomeriggio - e un momento clou del loro viaggio è una visita a una fattoria di cacao nel distretto di Toledo. E sembra che gli abitanti del villaggio stiano allestendo i preparativi per l'elicottero del principe da e verso il campo di calcio del villaggio. E stasera dicono di non essere stati consultati e di non volere il Principe nel loro villaggio!».

Sebastian Shol, presidente del villaggio di Indian Creek, ha dichiarato al Daily Mail: «Non vogliamo che atterrino sulla nostra terra, questo è il messaggio che vogliamo mandare. Potrebbero atterrare ovunque, ma non sulla nostra terra».

Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: «Possiamo confermare che, a causa di questioni delicate che coinvolgono la comunità di Indian Creek, la visita è stata spostata in un luogo diverso: ulteriori dettagli verranno forniti a tempo debito».

Il governo del Belize ha dichiarato: «Indian Creek era uno dei numerosi siti presi in considerazione. A causa di problemi nel villaggio, il governo del Belize ha attivato la sua pianificazione di emergenza ed è stata selezionata un'altra sede per mostrare l'imprenditorialità della famiglia Maya nell'industria del cacao».

Channel 7 ha affermato che, dietro questa protesta, ci sono tensioni tra i cittadini e lo stato sul «significato del consenso nel contesto dei diritti fondiari comunali, diritti che furono cancellati nel periodo coloniale dagli inglesi».

Il jet ministeriale che farà volare i Cambridges durante il loro tour e il loro entourage sarà il numero 15, con Kate probabilmente affiancata dalla parrucchiera Amanda Cook Tucker e altro personale personale, insieme a segretari privati ​​e al loro team di ufficio stampa.

Il duca e la duchessa dovrebbero arrivare in Belize nel pomeriggio, ora locale, e saranno accolti all'aeroporto dal governatore generale del paese Froyla Tzalam e successivamente si recheranno nel centro di Belize City per un incontro ufficiale con il primo ministro Johnny Briceno. I momenti salienti del tour vedranno la coppia rinnovare la loro amichevole rivalità sportiva quando scenderanno in acqua per una regata velica alle Bahamas in onore del Queen's Platinum Jubilee. In Giamaica, i Cambridge celebreranno l'eredità musicale e sportiva dell'isola tra le speculazioni che Usain Bolt potrebbe essere coinvolto.