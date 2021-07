Sarah Ferguson e il matrimonio di William e Kate, 10 anni dopo ancora non ci sta: «Non ero degna di essere invitata...»

Sono passati dieci anni, ma a Sarah Ferguson quel mancato invito ancora non va giù. Sarah, oggi 61 anni, duchessa di York, ex moglie di Andrea, terzogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo, nonché ex cognata di Diana e Carlo, torna con la memoria a quello “sgarbo” da parte della famiglia reale inglese, ossia il mancato invito alle nozze di William e Kate Middleton nel 2011. «Non mi hanno ritenuta degna di essere invitata», ha detto in un’intervista rilasciata a Town and Country Magazine e riportata dal Mirror. Fergie ha ricordato come invece il suo ex marito Andrea, duca di York, e le loro figlie Eugenie and Beatrice furono tra gli ospiti del matrimonio. Per cercare di sfuggire al dolore e al senso di esclusione, Sarah volò in Thailandia mentre il matrimonio tra il duca e la duchessa di Cambridge nell’Abbazia di Westminster, con i loro 1.900 ospiti, era al centro dell’attenzione mediatica mondiale.

Sarah Ferguson e le nozze di William e Kate

Sarah, la regina degli scandali, non era nella lista degli invitati, snobbata con mala grazia, pur essendo stata molto amica della principessa Diana e avendo sposato Andrea in quella stessa abbazia nel 1986. «Anzi sono stata io l’ultima sposa reale a percorrere quella navata - ha ricordato Fergie in un’intervista a Oprah Winfrey - Mi sarebbe piaciuto essere lì con le mie figlie, vestirci tutte insieme e partecipare come una famiglia. Invece non venni invitata e scelsi di rifugiarmi in Thailandia, in un posto chiamato Camelia dove... mi sono fatta abbracciare dalla giungla». Adesso Sarah precisa che «non pensava di non essere degna di andare al matrimonio reale». Ma comunque confessa di non provare rancore nei confronti di suo nipote William, la cui madre Lady D era stata una delle sue migliori amiche. E che, come “Fergie la rossa” aveva già affermato in passato, sarebbe stata molto orgogliosa di suo figlio in quella circostanza, e poi «Kate era davvero splendida».

Il duca e la duchessa di York annunciarono la loro separazione nel marzo 1992 e divorziarono quattro anni più tardi, dopo la pubblicazione sul Daily Mirror delle foto di Sarah con il suo consulente finanziario nella villa di St Tropez. Il principe Filippo non perdonò mai Fergie per lo scandalo, mentre la regina le rimase più vicina. Saltato il matrimonio di William, Sarah ha ricevuto invece l'invito nel 2018 per le nozze di Harry e Meghan nella St. George’s Chapel a Windsor (anche se non per il ricevimento alla Frogmore House organizzato da Carlo) e si parla di un suo riavvicinamento sia alla royal family che al suo ex marito Andrea. Se sono rose, potrebbero rifiorire.