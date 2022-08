Zaniolo-Rabbi nuova coppia? Donadei ironizza sul (presunto) flirt: «Ecco perché si è fatto male alla spalla...»

Nicolò Zaniolo e Chiara Rabbi si frequentano? Alcuni "like" sui social avrebbero svelato il flirt tra il calciatore della Roma e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e al momento i diretti interessati non hanno smentito. A commentare la potenziale nuova fiamma della sua ex ci ha pensato Davide Donadei, che con Chiara Rabbi è stato a lungo fidanzato, prima della rottura che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan. «I like di Zaniolo a Chiara? Se non l’avesse messo forse avrebbe ancora la spalla al suo posto. Scherzi a parte, ci sta», ha detto il cuoco in un botta e risposta su Instagram.

Donadei e il legame con Chiara Rabbi

Davide Donadei è ancora molto legato a Chiara Rabbi, ma sembra aver voltato pagina, tanto da accettare "sportivamente" che la sua ex possa avere nuove frequentazioni. I due hanno ufficializzato la rottura a fine luglio, circa un anno e mezzo dopo il «sì» pronunciato negli studi di Uomini e Donne. Recentemente si sono rincontrati in Puglia, dove l'ex corteggiatrice si è recata per recuperare Rocco, il cagnolino che aveva preso insieme all'ex. «Indubbiamente mi ha fatto effetto», ha ammesso il cuoco, facendo riferimento all'incontro. «Chiara, dopo mia mamma e mio fratello, è stata la persona più importante della mia vita e avrà sempre un posto speciale per me».

Il flirt con Zaniolo

I like su Instagram hanno tradito la riservatezza di Zaniolo, che dalla rottura con Chiara Nasti ha deciso di limitare di molto l'uso dei social, per evitare gossip sulla sua via privata. Al calciatore della Roma sono state accostate diverse nuove frequentazioni, ma nessuna è stata confermata. E a lasciare i fan in sospeso ci ha pensato anche la stessa Chiara. «Condivido tutto con voi e se dovesse esserci qualcosa di bello e nuovo per cui valga la pena aggiornarvi, lo farei subito», ha detto l'ex corteggiatrice, aggiungendo che non ha intenzione di precludersi nessuna possibilità.