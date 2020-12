Zaniolo, «l'ex fidanzata Sara è incinta». E lui ora fa coppia con Madalina Ghenea

Che tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea sia amore l'ha confermato Nicolò, rispondendo a chi negli ultimi giorni l'ha "accusato" di aver lasciato la storica fidanzata Sara Scaperrotta per la modella romena. Eppure non saranno ore facili in casa Zaniolo: come ha rivelato il settimanale «Oggi», Sara sarebbe incinta di lui. L'ultimo capitolo di una love-story su cui sembrava già essere scritta la parola fine.

Roma, Zaniolo sbotta: «Felice con Madalina, mi assumo le responsabilità. Ho la testa sulle spalle»

Dopo la separazione delle scorse settimane - Sara viveva stabilmente a casa di Nicolò al Torrino, zona di Roma - lei è tornata dalla sua famiglia, mentre il talento della Roma ha addirittura cambiato casa, spostandosi di qualche centinaio di metri, dall'ex attico di Francesco Totti a quello in cui in passato aveva vissuto Rodrigo Taddei. Dopo qualche messaggio velato via social della nuova storia con Madalina Ghenea, l'altro giorno è arrivata la conferma ufficiale. Anche stavolta via Instagram. «Posso baciarti 25 ore su 24?», ha chiesto lui nelle storie che tanto vanno di moda oggi in cui gli influencer o vip chiedono ai follower di porgli una domanda.

Un'uscita pubblica che ha attirato le critiche di qualcuno e a cui Zaniolo ha subito voluto replicare: «Io non ho lasciato nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare. Sto lavorando per tornare più in forma possibile».

