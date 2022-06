A Montecarlo un make-up made in Naples per i big della Formula 1

Dei modelli davvero inaspettati per le giovani ma talentuose allieve dell’Accademia Liliana Paduano, anche quest’anno partner della prestigiosa Montecarlo Fashion Week.

Oltre a prestare come sempre la propria opera ed i propri pennelli per le sfilate ospitate dalla Salle Garnier de l’Opera di Monte-Carlo, infatti, le truccatrici campane hanno avuto stavolta l’occasione di truccare con i prodotti di Danessa Myricks, di cui l’Accademia è partner, anche i piloti di Formula 1 Arthur e Charles Leclerc, Jose Maria «Pechito» Lopez, Nick Percat, Chaz Mostert e Ryan Walkinshaw, special guests del Grand – Prix after party nella prestigiosa Amber Lounge immortalati per l’occasione dal fotografo Salvatore Gentile.

Una manifestazione nel segno del lusso chic in chiave sostenibile quella guidata da Federica Nardoni Spinetta, Presidente e Fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode e della Monte-Carlo Fashion Week, che ha proposto collezioni eticamente responsabili ma anche naturalmente la femminilità seducente e, soprattutto, la creatività : quella dei protagonisti dei MCFW Fashion Award 2022, premiati per la loro visione etica ed innovativa da una giuria guidata da Sara Sozzani Maino (Head of Special Project Vogue Italia), affiancata dalla stessa Federica Nardoni Spinetta.