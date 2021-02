A San Valentino Le Zirre lancia la linea dedicata al mondo bebé

A San Valentino c’è un motivo in più per innamorarsi! Infatti Le Zirre Napoli sta per lanciare una nuova linea dedicata al mondo bebè che promette di essere un colpo di fulmine!

Proprio così. Neomamme di oggi e del futuro questa notizia è per voi. Finalmente Le Zirre si rivolge anche ai più piccoli con una linea ricchissima di accessori e capi concepiti per le prime pappe, i primi bagnetti e per imprimere fin da piccoli uno stile colorato e fantasioso qual è da sempre il mondo Le Zirre.

La collezione Le Zirre Bebè, neanche a dirlo, è più colorata che mai e firma una linea per una fascia di età che va da 0 a 6 anni e dove spiccano proposte in spugna e tessuti inconfondibili made in Le Zirre.

Nella palette di colori della Primavera Estate 2021 i favoriti del brand dal #lussoaccessibile sono le tre nuances pastello, avorio, azzurro polvere e rosa cipria per accontentare maschietti e femminucce.

Caratteristica inconfondibile Le Zirre è la personalizzazione che qui ha grande risalto con la possibilità di caratterizzare tutti i prodotti con nomi o cifre.

Arriva un carico carico di teli spugna e poncho spugna bebè con cappuccio e stilosi patchwork, bavaglini primi mesi e bavaglini per la pappa, pochette, mini bag e mini zaini.

Ciascun prodotto è realizzato interamente a Napoli, e i tessuti utilizzati sono di qualità e in puro cotone per proteggere la pelle delicata dei bambini.

Una linea di grande impatto che lancia un ponte all’estate immaginando una produzione di coordinati mamma & figlia, borse e teli mare disponibile sul sito www.lezirrenapoli.it e nei negozi di Napoli in via san Pasquale 27 e via Cavallerizza 39.

