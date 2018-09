Adidas e Stella McCartney lanciano le prime Stan Smith vegane: ma il prezzo non è per tutti

Venerdì 7 Settembre 2018, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 16:42

Da qualche anno ormai molte marche hanno deciso di utilizzare, per produrre le calzature, pelli non provenienti da animali: prodotti destinati alla nicchia di consumatori che per vestire i propri piedi preferiscono avere la coscienza pulita e non indossare capi che abbiano fatto soffrire degli esseri viventi. Marche come Birkenstock o El Naturalista sono state tra i pionieri di questo nuovo mercato, ma ora ci è arrivato anche un colosso comeIn collaborazione con la stilista inglese - ovviamente vegetariana -, Adidas sta infatti lanciando una nuova linea delle storiche, senza pelle di origini animali. Il volto di Stan Smith, presente sulle linguette delle scarpe, stavolta è solo sul piede destro, mentre ritratto e firma della McCartney sono presenti sul sinistro.Disponibile nei negozi dal prossimo 10 settembre (per celebrare il compleanno della stilista, figlia di Paul), sarà la prima sneaker Adidas in pelle vegetale, e il suo prezzo non sarà accessibile a tutti: chi vorrà indossarla, dovrà infatti sborsare ben 250 euro. Ma il bene degli animali, diciamocelo, non ha prezzo.