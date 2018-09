Al via il concorso «The look of the year»: cercansi modelle e modelli a Ercolano

Martedì 11 Settembre 2018, 16:43

ERCOLANO - Dopo la tappa al Lido Miramare a Torre del Greco arriva a Ercolano «The look of the year», concorso per modelli e modelle con un casting internazionali di modeling. E' la più importante e prestigiosa manifestazione del mondo legata al modeling, nata nel 1983 ha lanciato supermodel del calibro di Cindy Crawford, Giselle Bundchen, Elena Santarelli, Nina Moric, Vanessa Incontrada per un evento che, anno dopo anno, detta gli standard di stile, bellezza e personalità delle future top.Si cercano futuri indossatori e indossatrici, ragazzi e ragazze dai 16 ai 22 anni con altezza minima 175 centimetri per le donne, 185 centimetri per gli uomini. È possibile inviare book e fotografie all'indirizzo mail info@associazionepiazzadispagna.com. L'appuntamento è per il 27 settembre al The owl a Ercolano, poi la finale regionale il 3 ottobre a Villa Campolieto a Ercolano e infine la finale mondiale il 27 ottobre a Ortigia, nel siracusano.L'evento è una produzione di Nuccio Cicirò, in esclusiva mondiale per l’Agenzia Eventsworld di Ivana Triolo che vede coinvolte, con l’obiettivo di creare un filo diretto tra gli operatori del comparto moda del territorio, l’Associazione Piazza di Spagna presieduta da Annabella Esposito (responsabile Campania per «The look of the year»), la Confartigianato Imprese Napoli guidata da Enrico Inferrera e la Kyra Entertainment di Antonio Rizzi.