Altaroma non si arrende al Covid, Silvia Fendi: «A settembre sfileremo»

Altaroma non si arrende al Covid. A Roma le sfilate, come già annunciato, non saranno cancellate, ma semplicemente posticipate. La Fashion Week si svolgerà dal 15 al 17 settembre.

«Nonostante l'emergenza sanitaria, che ha colpito il nostro paese e tutto il mondo, sentiamo sempre più forte l'esigenza di essere presenti - ha dichiarato Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma - affinché il network che Altaroma ha creato negli anni possa rafforzarsi, per continuare a sostenere tutte quelle realtà che sono nate e cresciute grazie al nostro lavoro». «Altaroma è a tutti gli effetti un punto di incontro per conoscere i trend più avanguardisti del panorama della moda italiana - ha aggiunto - promotrice dei valori dei brand emergenti e del Made in Italy, e pioniera in tema di scouting e promozione di nuovi marchi, offrendo a tutti i player del settore un'opportunità unica». È per questo che saremo presenti sul nostro sito - www.altaroma.it - potenziato grazie a una piattaforma digitale - ha annunciato Silvia Venturini Fendi- che permetterà di partecipare alla manifestazione, oltrepassando tempi e confini. Garantiremo appuntamenti in presenza, compatibilmente con gli sviluppi dell'emergenza covid-19 e nel rispetto di tutte le normative vigenti«.

Tra gli eventi di punta tornerà rafforzato nel numero e nei progetti Showcase Roma, patrocinato dall'Agenzia Ice e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che vedrà un'esposizione collettiva di 72 nuovi brand del Made in Italy, 24 per ogni giorno di manifestazione. Attesa, inoltre, la premiazione di Who Is On Next?, progetto di scouting organizzato da Altaroma e Vogue Italia e dedicato ai giovani emergenti. Ultimo aggiornamento: 20:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA