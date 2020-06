Amazon lancia una settimana di offerte e sconti: dall'abbigliamento all'hitech

Settimana d'estate, tempo di vestiti leggeri, facili da portare specialmente nel tempo libero o nei fine settimana. Per salutare l'inizio della stagione più attesa dell'anno, Amazon, propone una serie di offerte promozionali in vari settori, tra cui l'abbigliamento. Ma non solo, perché il sito di e-commerce più famoso al mondo ha deciso di aiutare i suoi clienti nelle pulizie domestiche con i-Robot, oppure d'intrattenerli con uno dei marchi hi-tech top al mondo, grazie alle offerte settimanali di Samsung Days ed infine dare spazio alla cura della persona con Babyliss.

Sono tantissimi i modelli di iRobot Roomba, il robot Aspirapolvere più popolare in grado di pulire ogni tipo di pavimento o tappeto, che può essere programmato e svolge il suo compito di routine senza alcun intervento umano.



Non ha bisogno di presentazioni il marchio Samsung, leader nella realizzazione di molti device di uso quotidiano dai televisori ai cellulari, passando per elettrodomestici e monitor. Sul sito Amazon Samsung Days tanti prodotti in vetrina tra cui scegliere, offerti ad un prezzo speciale.

Samsung Galaxy M31, Smartphone, Display 6.4" Super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, [Versione Italiana], Nero, Esclusiva Amazon.



E Amazon non dimentica il benessere, che passa da strumenti quali phon, piastre per capelli e tagliacapelli per prenderci cura del nostro look quotidiano.

BaByliss ST395E Pro Steam Piastra Lisciante a Vapore con Rivestimento Titanium Ceramic

L'altro appuntamento che Amazon ha dedicato ai digital shoppers, contiene una serie di sconti di noti brand nella pagina Amazon, "Offerte in grande stile fashion", dove si possono trovare molti capi di abbigliamento per donna e uomo di brand celebri, con sconti che oscillano dal 30 al 50%.

Possiamo trovare magliette e jeans di Levi's, scarpe della Puma, intimo e t-shirt di Calvin Klein e Tommy Hillfiger, Hugo Boss, e ancora le scarpe colorate di Crocs, marsupi e zaini di Eastpak. Per chi è pronto a partire per le vacanze non possono mancare le valigie di Samsonite e American Tourister, e perché il made in italy di qualità delle scarpe Geox.

Ultimo aggiornamento: 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA