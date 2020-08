Look stravaganti con i vestiti dimenticati nella loro lavanderia: anziana coppia diventa famosa su Instagram

Due anziani di Taiwan, Cina, sono diventati delle vere e proprie star di Instagram dopo aver postato una serie di foto in cui posano con degli abiti dimenticati dai clienti della loro lavanderia. In meno di un mese, Chang Wan-ji, 83 anni, e sua moglie Hsu Sho-er, 84 anni, sono riusciti a conquistare quasi 600.000 follower in tutto il mondo.



La coppia gestisce da diversi decenni una lavanderia in una piccola città vicino a Taichung, nella zona occidentale di Taiwan. Durante gli anni hanno accumulato una grande quantità di vestiti che molti dei loro clienti hanno dimenticano di ritirare.

L'idea di trasformare i due anziani in modelli e creare un account Instagram è venuta al nipote della coppia, Reef Chang. «Gli affari dei miei nonni non andavano bene. Volevo trovare qualcosa con cui farli divertire», ha raccontato Reef.

L'account della coppia è gestito dal giovane, che si diverte a creare i vari look per i nonni, a pubblicare le foto e a risponde ai commenti dei follower.



La fama degli anziani ha portato alcuni dei loro clienti a tornare in lavanderia per ritirare i vestiti dimenticati, ma ha anche attratto nuovi clienti. Chang Wan-ji e Hsu Sho-er sperano che la loro popolarità sui social li aiuti a promuovere il concetto di eco-moda. © RIPRODUZIONE RISERVATA