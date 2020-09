Giorgio Armani sfila in tv, la collezione primavera estate a porte chiuse e su La 7

Giorgio Armani sfilerà in tv: la maison italiana ha infatti comunicato che la sfilata primavera/estate 2021 uomo e donna sarà trasmessa integralmente, per la prima volta in assoluto, in televisione, sabato 26 settembre in prima serata su La7 e in contemporanea su armani.com, sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana. La decisione dello stilista, fa sapere l'azienda, è stata presa per permettere che il défilé, registrato a ‘porte chiuse’, possa raggiungere il grande pubblico.

Saranno invece presentate in digitale con un video speciale giovedì 24 settembre alle ore 11.30 su emporioarmani-buildingdialogues.com, il mini sito dedicato al progetto, sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana. Nel video, girato nel quartier generale di via Bergognone, oltre ai modelli, indosseranno abiti Emporio Armani anche giovani attori, cantanti, ballerini e altri personaggi appartenenti ai mondi vicini al brand.

