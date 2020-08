Armine Harutyunyan, la modella di Gucci fa il saluto romano ma il web la difende: «Era ave Cesare»

Ancora polemiche su Armine Harutyunyan. La modella 23enne di origine armena, che nei giorni scorsi aveva fatto discutere perché era stata inserita nell'elenco delle 100 donne più belle del mondo, nonostante non rispettasse i canoni di bellezza tradizionali, ora è tornata al centro di una bufera social per un suo post su Instagram.



Nello scatto, pubblicato lo scorso 13 giugno, si vede la modella intenta in un gesto che ricorda il. Immediatamente neisotto al post si è acceso lo scontro tra chi sosteneva fosse un gesto inappropriato e chi invece la difendeva. «Non insultate, che se guardate le immagini può essere frainteso e scambiato per un saluto fascista ma guardando bene tutte le foto si capisce chiaramente che non lo è», scrive un utente.

Scorrendo le foto, infatti, si può vedere chiaramente che la posa assunta dalla modella è scherzosa e anche la didascalia del post è ironica: «Ave sunstroke», che vuol dire «Ave, colpo di sole». Sulla foto, inoltre c'è la scritta Cesare con le lettere sfalsate. Il gesto però, anche sescherzoso o inteso come omaggio a Cesare, resta pericolosamente somigliante a un saluto fascista.



Dopo il bodyshaming di chi l'ha definita brutta e inadatta alla moda, Armine ora dovrà affrontare anche chi la critica per il presunto saluto fascista. Ma la modella, che lo scorso settembre è stata scelta da Gucci per le sue sfilate alla Milano Fashion Week, ormai alle critiche avà fatto l'abitudine e si rialzerà più forte di prima.