Babbo Natale che sniffa cocaina, il maglione in vendita su Walmart scatena le polemiche

Incredibile ma vero. Babbo Natale che sniffa cocaina. Questa è l'immagine apparsa su un maglione natalizio venduto da Walmart Canada. Il colosso si è scusato con la sua clientela dopo che su un maglione è apparsa una caricatura di Babbo Natale davanti a un tavolo con delle strisce bianche sopra e la scritta "lascia che nevichi".

Il significato era facilmente fraintendibile e in molti hanno visto dei riferimenti all'uso di cocaina. Un portavoce di Walmart si è scusato per la vendita del prodotto, aggiungendo che è stato rimosso dal sito web canadese dell'azienda. «Questi maglioni, venduti da un venditore di terze parti su Walmart.ca, non rappresentano i valori di Walmart e non hanno spazio sul nostro sito Web», ha detto il portavoce a Global News.

Pare ci fossero altri maglioni in cui Babbo Natale aveva atteggiamenti discutibili, così come erano in vendita sul sito delle cartoline con Gesù, Maria e Giuseppe in atteggiamenti poco consoni al culto cristiano e che hanno suscitato molte polemiche. Uno spirito natalizio sui generis.

Ultimo aggiornamento: 17:44

