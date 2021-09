Brunello Cucinelli premiato a Londra: è "Designer of the year"

PERUGIA - Brunello Cucinelli ha ricevuto a Londra il prestigioso premio «Designer of the year» della rivista britannica di moda maschile Gq. Tra le motivazionialla base del riconoscimento, l'avere «creduto fermamente in una sorta di capitalismo umanistico e sostenuto l'artigianalità nel mondo della couture».

Il premio è stato consegnato, al Tate Modern Museum, in occasione del «Gq Men of the year». «Vorrei dedicarlo - il commento di Cucinelli in una nota dell'azienda - alla mente e al cuore delle donne e degli uomini di ogni tempo e di ogni parte del mondo, ai miei maestri che con la loro parola illuminante mi hanno insegnato una visione universale del creato e quel capitalismo umanistico che oggi mi viene così benevolmente ed estesamente riconosciuto».

Nel corso della serata GQ ha premiato tra gli altri Sir Anthony Hopkins, il regista Quentin Tarantino e il cantante Ed Sheeran.