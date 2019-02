Moda, la Campania in vetrina alla Milano Fashion Week

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2019 17:51

In occasione della Milano fashion week 2019, le aziende del settore Moda della Campania incontreranno quelle della Lombardia per la presentazione del marchio della moda e del design Campania.L'appuntamento è per domani, giovedì 21 febbraio, alle ore 18, all'interno di “Spazio Campania”, vetrina permanente delle eccellenze campane, inaugurato da Regione Campania e Unioncamere Campania lo scorso 8 febbraio in Piazza Fontana a Milano.Intervengono, tra gli altri, l'assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il segretario generale di Unioncamere Campania, Raffaele De Sio, nonchè docenti universitari, media specializzati e altri primari attori del settore, per un confronto sull'andamento e le opportunità del sistema moda.Nel corso dell'incontro verranno illustrati i dati di settore e gli scenari del comparto moda campano a cura di Patrizia Ranzo, coordinatrice del Tavolo CUR Moda della Regione Campania. Seguirà un confronto di esperienze tra esponenti del mondo imprenditoriale campano e lombardo. Modera la giornalista Paola Bottelli.Durante la serata sarà inoltre possibile visitare “Spazio Campania” e conoscere il dettaglio delle iniziative in programma.