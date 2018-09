Capri, la griffe sotto l'ombrellone: D&G sceglie la baia delle Sirene per il suo ultimo spot

Domenica 16 Settembre 2018, 19:34

CAPRI - Oggi la spiaggetta di Marina Piccola era più affollata del solito, complice il sole ed il mare limpido di settembre, l'andirivieni domenicale è stato affollato oltre che dai gitanti e dai turisti di stanza sull'isola, anche da un vero e proprio set fotografico all'ombra dei Faraglioni. Questa volta non erano come di consueto i giganti rocciosi, della baia più a sud dell'isola, i protagonisti scenografici dello spot, ma proprio le persone sul bagnasciuga. Ecco così che le esili modelle griffate D&G hanno posato questa volta nella famosissima baia delle Sirene della Marina Piccola, quella tanto decantata nel mito omerico e magnificata nell'idealismo tedesco di fine '800.A fungere da protagonisti, però, oltre ai corpi griffatissimi e filiformi delle modelle anche quelli più autentici e corpulenti dei gitanti e vacanzieri. Così le modelle figuravano negli scatti del set tra ragazzi in battigia su uno scoglio, tra cui uno totalmente tatuato e l'altro evidentemente imbronciato. Oppure ancora il luogo della posa diveniva il pezzo di spiaggia tra i sassi e i teli da mare di una coppia scozzese e di una famiglia di gitanti da Napoli. Un altro set improvvisato diventava quello della modella accanto alla turista in un corpulento due pezzi in posa per il selfie. Una moda acqua e sapone, al sapore di sale, quella scelta da Dolce e Gabbana per l' ultima campagna destinata ai social che vede come sempre il Sud Italia, i volti veri della gente e Capri protagonisti. A coordinare gli shooting e le riprese per la nota griffe, la location manager caprese Michela Giovinetti di Capri Location Service.