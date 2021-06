CapriFashionRooms: tra moda e design per uno shopping esperienziale

L’estate caprese riparte con una nuova esperienza di shopping , quella fruibile all’interno di ZOOM, il Concept store di Via le Botteghe 56, che ospita brand omaggio alla moda e al design italiano.

Sabato 26 giugno a partire dalle 18.30, ZOOM inaugura #CapriFashionRooms: un evento di lancio in compagnia della fashion designer “ Chiara Perrot”, di Noemi Garofoli e Nando Vezzola, proprietari della boutique umbra I AM Mon Amour, e della jewlery designer Silvia D’Ambrosio.

Sarà inoltre esposta una collezione di vetri artistici di Murano con pezzi in edizione limitata.

ZOOM Capri è un ambiente intimo e curato, che si affaccia su una verde terrazza nel cuore dell’Isola. Non la tradizionale idea di negozio, ma una destinazione dove scoprire capi, accessori e oggetti home decor dal gusto autoriale con un percorso composto da più “stanze”.

Ad accogliervi, il pop-up della Perrot con la sua linea “Mediterranea”: abiti sport-chic rielaborati in chiave fresca e minimalista, pensati per una donna femminile e anticonformista, che dialogano armoniosamente con il tipico maiolicato caprese sul pavimento d’ingresso di ZOOM. Mediterranea si compone di elementi realizzati in tessuti leggeri e fibre naturali. Mussole di cotone organico di agricoltura biologica, si alternano al mikado in seta, o la tela di cotone arricchita da grafiche originali che rievocano i paesaggi ammalianti delle Cicladi. Dal blu oltremare, al verde, tinte unite presenti sempre nelle nuance dei colori del mare.

«Per l’ estate 2021- afferma la fashion designer Chiara Perrot - abbiamo deciso di selezionare gli elementi più rappresentativi della collezione e presentarli da ZOOM Capri , spazio con cui condividiamo valori e principi quali creatività, sostenibilità e innovazione».

La seconda stanza vede invece protagonista la moda di I Am Mon Amour, con una selezione di brand emergenti e designer indipendenti. Un’esplosione di colori, più stili, dalla linea mare a capi eccentrici per la sera, per un target di pubblico molto ampio. Tra le linee della boutique umbra, spiccano i brand scelti in collaborazione con Ulisse Bardi dello storico showroom milanese 1stFloor, come le borse e la pelletteria trendy e green di Rue Madame Paris dello stilista veronese Peretti, dal fascino rebel-chic. O i pezzi cult rivisitati da 5Progress, firmati Massimo Pepe, coi suoi audaci total look che mixano patchwork, strass e pailettes. Grazie alla collaborazione con lo showroom napoletano Cinzia Ciano, con I Am Mon Amour , arriva sull’isola anche VICOLO, brand del momento, amato delle giovanissime: capi glamour e di tendenza.

Tra le borse più note della collezione I AM Mon Amour Capri Boutique, le “Je suisBags" delle Sorelle Gianfrate : ricamate a mano e ispirate al noto spot pubblicitario anni '80 dove recitava l'attrice francese Catherine Deneuve. Non solo una borsa, ma una compagna di avventura ed un inno all'amor proprio.

"Capri è sempre stato il nostro luogo del cuore, approdare da ZOOM con la nostra boutique è un sogno che si realizza" , commentano i titolari Noemi e Nando, frequentatori ed amanti dell'isola da decenni.

La terza stanza è un tributo al design italiano con vetri artistici di Murano firmati Venini, Arcade, Barbini ma anche pezzi unici realizzati da maestri vetrai. Una collezione messa insieme negli anni grazie all’esperienza nel settore di Sara Aprea, fondatrice ed Art Director di ZOOM. Un connubio tra design e gioielli contemporanei, tra cui le creazioni in metallo e pietre dure di Silvia D’Ambrosio.

Una visita dal piacere multisensoriale. Infatti per l’occasione, oltre all’opportunità di conoscere da vicino i pezzi delle collezioni di moda in presenza di stilisti ed esperti del settore, sarà possibile attraversare un percorso olfattivo con le fragranze di Carthusia, anch’esse studiate per la location. Un crescendo di profumazioni fino a giungere nella terrazza fiorita che presenta il giardino verticale Ipot disegnato dallo studio milanese Super Cake, decorato per l’evento dal flower designer Cristiano Cimino.

Un evento ideato per rendere l’esperienza di shopping più coinvolgente e interattiva possibile, caratteristiche che, integrate alle modalità virtuali oggi predominanti, riconsolida il rapporto tra produttore e consumatore. ZOOM ha immaginato una nuova strada per brand emergenti e designer, mettendoli in relazione con l’isola e chi la vive. Un modo per lasciarsi ispirare da ambo i lati: lo stile influenzato dalle energie e dalle suggestioni del posto, la clientela guidata dalle dritte e consigli degli esperti, uniti alla consapevolezza di sapere cosa c’è dietro ad un marchio italiano, in termini di creatività e di ricerca.

#CapriFashionRooms è organizzato in partnership con Pane & Champagne, elegante bistrot gourmet a due passi da ZOOM Capri, nello storico borgo di Sant’Anna, che delizierà gli ospiti con un aperitivo sulla terrazza del concept store, per brindare a questo nuovo inizio.

Quello di sabato sarà infatti il primo di una serie di incontri che si svolgeranno nel corso dell’estate per presentare le nuove collaborazioni e sinergie nel campo della moda, dell’arte e del design.