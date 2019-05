Capua, brindisi al Made in Campania con la nuova collezione di borse firmate Kilesa

Martedì 21 Maggio 2019, 19:49

Il luxury brand Kilesa ha presentato la nuova collezione di borse celebrando il Made in Campania affiancato da marchi d’eccellenza.Al glamour party ideato da Bianca Imbembo, titolare del brand Kilesa si è brindato alla qualità, artigianalità e creatività del made in Campania grazie alla presenza di brand che, ognuno nel proprio settore, ogni giorno si impegnano a esaltare l’abilità e la qualità che contraddistingue la nostra regione. Bianca Imbembo per l’occasione ha scelto solo partner d’eccellenza come le nocciole campane dell’azienda agricola Papa, l’arte orafa di Gianni Carità e le preparazioni di Tenuta San Domenico.Nocciole Papa ha conquistato la padrona di casa e gli ospiti presenti con la degustazione guidata di nocciole in purezza e con le declinazioni eseguite dallo chef Marco Merola di Caserta.