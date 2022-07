Carla Gozzi: «Il crop top solo se hai la pancia piatta». Il video su TikTok scatena la bufera social

Carla Gozzi ha fatto infuriare il web. La stylist, famosa per aver condotto con il wedding planner, Enzo Miccio, il format "Ma come ti vesti?" su Real Time, a detta dei suoi followers ha fatto una caduta di stile. Proprio lei che dello stile ne ha fatto il suo pane quotidiano. Cosa è successo? A far scatenare le polemiche un video che Carla ha pubblicato su Tik Tok dove commenta il must have dell'estate: il crop top dalla "panza de fora". La Gozzi ci tiene a specificare che solo chi ha la pancia piatta come un manichino può indossare il crop top.

Il video cha fa impazzire il web

I followers non ci stanno, il web impazzisce e in poche ore il video diventa virale. Una catena di critiche e polemiche si scaglia contro l'affermazione della Gozzi, che dispensa giornalmente, su Tik Tok, consigli relativi al look. Tantissimi i commenti di disapprovazione sotto il suo video: «Fortunatamente i tempi di ‘Ma come ti vesti?’ sono finiti. Ho la pancia e me lo metto, se a qualcuno non piace può tranquillamente girarsi». E ancora: “Stai lontana da me, siamo nel neolitico”.

Pare che Carla abbia toppato alla grande e che i suoi fan non siano così contenti del pensiero poco gentile che ha esposto sui social. Intanto la stylist si è rifiutata di cancellare il video, nonostante le numerose critiche, pare sia convinta della sua dichiarazione...