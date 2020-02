Carnevale, i costumi più gettonati del 2020: da Joker alle serie tv La Casa di Carta e Peaky Blinders

Siete stati invitati a una festa di Carnevale e non sapete ancora che costume indossare? Niente paura, le idee più divertenti e i costumi più creativi si trovano online. Soprattutto se siete appassionati di film e serie tv. Su Amazon è possibile acquistare l'iconica tuta della serie La Casa di Carta, inclusiva anche di maschera di Dalì, a un prezzo super conveniente. Per gli amanti della serie cult Breaking Bad è in vendita la tuta da laboratorio di Walter White, con tanto di maschera anti-gas. Ma il vero must have di Carnevale 2020 è sicuramente il costume di Joker, sulle bocche di tutti dopo l'interpretazione da Oscar di Joaquin Phoenix.

Tornando su Netflix, i fan di Stranger Things su Amazon potranno trovare l'inquietante costume da Eleven bambina. Se invece desiderate travestirvi da gangster anni '20, proprio come quelli della serie Peaky Blinders, sul più grande store online c'è la soluzione che fa per voi. Per i più piccoli, che preferiscono i classici supereroi, c'è di tutto: dal costume di Batman a quello di Superman, da Capitan America all'intramontabile Spiderman, tutto a prezzi imperdibili. Amazon offre l'opportunità di acquistare anche costumi di Carnevale più tradizionali. Intramontabile è il costume da Ninja, così come quello da Robin Hood o da Zorro. Interessanti anche le alternative per ragazze: molto gettonato è il costume da Harley Quinn e non perde colpi la principessa Elsa di Frozen. Particolarmente amato dalle bambine anche il costume da Lady Bug di Miracoulous.

