Catherine Deneuve è il nuovo volto di Saint Laurent: a 77 anni leggenda e icona di stile

Catherine Deneuve, leggenda del cinema e da sempre icona di stile, è la protagonista della nuova campagna per Saint Laurent, diretta da David Sims.

Saint Laurent ha lanciato la nuova campagna per la Primavera/Estate 2021 e come volto ha scelto un mito del cinema francese e mondiale: l’attrice Catherine Deneuve, bellissima nei suoi 77 anni e da tempo legata alla maison di moda. L'iconica star indossa per Saint Laurent un cappotto trench disegnato da Anthony Vaccarello, stilista alla guida creativa del brand.

Si rinforza quindi il legame tra l’attrice e il marchio, che dura da diverso tempo. In occasione dei 40 anni di carriera di Yves Saint Laurent, la Deneuve gli ha dedicato un: “La mia più bella storia d’amore è con te”, parlando di lui come «un uomo dal talento straordinario, le cui creazioni sono ideate per rendere le donne più belle».

