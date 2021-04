Chiara Ferragni lancia i sandali da mare, polemica sul web: «Troppo costosi»

Chiara Ferragni ha lanciato un nuovo accessorio nella sua collezione. Online, i sandali da mare stile "Birkenstock" disponibili in nero e in rosa. Ma il prezzo del sandalo glamour, 199 euro, fa già discutere. Sul sito lo descrivono così: «Sandalo a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Motivo interno 'Logomania'. Dettaglio 'Eyelike' in metallo dorato sulle fascette. Suola in gomma. Made in Italy».

Immediati i commenti dei follower: «Stupendi, ma costano un po'». E ancora: «Bellissimi». Tra gli utenti, c'è anche qualcuno che non apprezza il nuovo articolo Chiara Ferragni Brand. «Sembrano i sandali di una volta», scrivono alcuni.

E ancora: «Questi non mi convincono». Ma visto il tutto esaurito del pigiama col logo e il successo delle tutine New Born, si aspetta ora il sold out delle ciabattine. Già un cult dell'estate 2021.